Илиян Трифонов: Да си заслужим добър резултат

Утре втория отбор на Етър (Велико Търново) ще гостува на Чавдар Троян. Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Съперникът е в подем. Играе силно на своя стадион. За нас предстоящия мач ще е много сериозно изпитание. Трябва да демонстрираме подобрение спрямо предишните двубои. Да допускаме по-малко грешки. Да продължим да изработваме положения пред противниковата врата. Също и да вкарваме голове. Момчетата ни заслужават положителен резултат, заради усилията, които влагат всекидневно. За такъв ще влезем в битката, за която нямам съмнения, че ще е много тежка“, коментира пред Sportal.bg Илиян Трифонов, треньор на „виолетовите“.

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