Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Партизан (Червен бряг)

Чавдар Троян спечели в Червен бряг

  • 23 окт 2026 | 17:07
  • 176
  • 0
Чавдар Троян спечели в Червен бряг

Чавдар Троян надви с 2:1 в Червен бряг местния Партизан. Срещата е от десетия кръг на Северозападната Трета лига. Стана равностоен двубой. Домакините изиграха заключителните 27 минути с намален състав. С червен картон беше отстранен Кристиян Григоров. Васил Нанков даде преднина на гостите, десетина минути след началото. Четвърт час след почивката, Илиян Георгиев пропусна да изравни. При ответната атака Александър Скорчев удвои резултата. Румен Миков реализира почетния гол за Партизан в 67-ата минута. Имаше и други критични моменти пред вратите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Вихрен 1:1 Марек, червен картон за човек от щаба на домакините

Вихрен 1:1 Марек, червен картон за човек от щаба на домакините

  • 23 окт 2026 | 16:55
  • 2982
  • 2
Еду Гаспар ще помага и на английския клуб на Бостанджиев

Еду Гаспар ще помага и на английския клуб на Бостанджиев

  • 23 окт 2026 | 15:07
  • 2947
  • 3
Испанец в преговори да поеме България, предложили на БФС носител на ШЛ с Байерн

Испанец в преговори да поеме България, предложили на БФС носител на ШЛ с Байерн

  • 23 окт 2026 | 15:02
  • 1689
  • 1
Славия тества безгрешния Септември, пловдивско дерби в деветия кръг при U18

Славия тества безгрешния Септември, пловдивско дерби в деветия кръг при U18

  • 23 окт 2026 | 14:38
  • 525
  • 0
Съмнителни вибрации забавиха полета на Левски

Съмнителни вибрации забавиха полета на Левски

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 6057
  • 23
"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 6952
  • 28
Виж всички

Водещи Новини

Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

  • 23 окт 2026 | 16:38
  • 1420
  • 11
"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 6952
  • 28
Вихрен 1:1 Марек, червен картон за човек от щаба на домакините

Вихрен 1:1 Марек, червен картон за човек от щаба на домакините

  • 23 окт 2026 | 16:55
  • 2982
  • 2
Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:25
  • 22700
  • 56
Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:46
  • 20855
  • 30
ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

  • 23 окт 2026 | 08:00
  • 6502
  • 4