Чавдар Троян спечели в Червен бряг

Чавдар Троян надви с 2:1 в Червен бряг местния Партизан. Срещата е от десетия кръг на Северозападната Трета лига. Стана равностоен двубой. Домакините изиграха заключителните 27 минути с намален състав. С червен картон беше отстранен Кристиян Григоров. Васил Нанков даде преднина на гостите, десетина минути след началото. Четвърт час след почивката, Илиян Георгиев пропусна да изравни. При ответната атака Александър Скорчев удвои резултата. Румен Миков реализира почетния гол за Партизан в 67-ата минута. Имаше и други критични моменти пред вратите.

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