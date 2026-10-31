Рома се развихри с четири гола за едно полувреме

Рома постигна убедителна победа с 5:2 при гостуването си на Удинезе. “Вълците” решиха мача много рано, тъй като водеха с четири гола до 37-ата минута. Те се доближиха на две точки от лидерите Интер и Лацио, които не са изиграли мачовете си от кръга. Римляните отбелязват четири или повече гола в трети от последните си четири двубоя.

Домакините отправиха първия точен удар в мача, но Рома бързо взе контрол върху случващото се на терена. Соуле отправи удар над вратата, а в десетата минута тимът на Гасперини поведе. Кристанте засече центриране на Уесли и с прекрасен удар с глава откри резултата. Гостите продължиха да атакуват, но в следващите минути защитата на Удинезе успя да се справи.

Goals galore in Udine! 😱 #UdineseRoma https://t.co/ciTTbaibQM — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 31, 2026

В 28-ата минута Соуле бе изведен сам срещу вратаря. Флагът за засада не бе вдигнат, а Соуле прати топката в гредата. Секунди по-късно след няколко поредни грешки на играчите на Удинезе Мален се озова на прекрасна позиция. Първият му удар бе спасен от вратаря, а при добавката той прати топката над вратата. Рома се възползва от следващото си положение. Кристанте получи топката в наказателното поле, отлично я задържа и намери Мора, който я прати в опразнената врата.

След този гол Удинезе изпадна в нещо като шок. Домакините получиха ново попадение малко след подновяването на играта. Соуле овладя едно дълго подаване и пусна към Мален, който направи резултата 0:3. Защитата на “зебрите” допусна много лесно да бъде преодоляна, а представянето й не се подобри в следващите минути. Окойе отрази удар от въздуха на Кристанте. В 37-ата минута след ъглов удар Еван Ндика засече топката с глава и увеличи преднината на гостите. Малко по-късно Удинезе стигна до първа сериозна възможност. Дзаниоло центрира от фал, а Палма стреля с глава, но Голини спаси.

🟡🔴 La squadra di Gasperini 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝟓 𝐠𝐨𝐥 𝐚 𝐔𝐝𝐢𝐧𝐞 e conquista i 3 punti A segno Cristante, Mora, Malen, Ndicka e Ghilardi, per i bianconeri non bastano i gol di Zaniolo e Palma 🏟️ #UdineseRoma 2-5 #SkySport #SkySerieA https://t.co/j5T9Af0dY6 — skysport (@SkySport) October 31, 2026

Домакините стигнаха до гол в началото на второто полувреме. Голини не се справи добре с изстрел от дистанция на Милър и Дзаниоло се разписа при добавката. Последваха нови положения за Рома. Отлична комбинация завърши с подаване към Мален, но той не успя да завърши. Нидерландецът опита да изненада Окойе с удар от сериозна дистанция, но вратарят се справи. Към края двата отбора си размениха по още един гол. В 78-ата минута Палма се разписа за Удинезе, а малко по-късно резервата Унай Гомес можеше да съвсем да върне интригата. Даниеле Гиларди отбеляза пети гол за римляните в добавеното време.

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Снимки: Imago