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Райън Гарсия с ултиматум към Флойд Мейуедър за шампионски сблъсък

  • 31 окт 2026 | 21:00
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Райън Гарсия с ултиматум към Флойд Мейуедър за шампионски сблъсък

Райън Гарсия отправи предизвикателство към Флойд Мейуедър-младши относно организирането на двубой за титлата на Световния боксов съвет (WBC) в полусредна категория. Шампионът подчерта, че ще потърси друг опонент, ако оттеглилият се непобеден ветеран не финализира договора за двубой помежду им своевременно.

По-рано този месец Гарсия разкри, че Мейуедър лично е инициирал контакт с предложение да прекъсне своето оттегляне на 49-годишна възраст и да се бори за престижния шампионски пояс.

Около реалните намерения на члена на Залата на славата обаче остават сериозни въпросителни. До момента легендарният боксьор вече има договорени мачове срещу Майк Тайсън и Мани Пакиао, но нито един от тези сблъсъци все още не е проведен.

Въпреки че е заработил повече средства на ринга от всеки друг спортист в историята на бокса, Мейуедър е обект на медийни спекулации за финансови затруднения. Твърди се, че той дори е получил авансови плащания от хонорарите за планираните срещи с Тайсън и Пакиао. Потенциално споразумение за мач с Гарсия повдига допълнителни казуси относно това как ще бъдат изпълнени вече поетите ангажименти.

Търпението на настоящия носител на пояса обаче видимо се изчерпва. Гарсия използва социалната мрежа Х, за да заяви категорично, че планира да се боксира на 6 февруари, независимо дали Мейуедър ще застане срещу него.

„Флойд Мейуедър, ти ми се обади и поиска този двубой, а аз се съгласих – това е огромно събитие. Аз обаче излизам на ринга на 6 февруари независимо от всичко. Ако не осъществиш това, мач няма да има. Можеш да се биеш с когото пожелаеш, но тук става дума за световна титла. С удоволствие ще отнема непобедения ти статут. Това е последно предупреждение. Без повече игри, нека го направим“, заяви Гарсия.

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