Игор Тиаго с гол при победа на Брентфорд

Игор Тиаго отбеляза втори гол през тази седмица и помогна на Брентфорд да стигне до победа с 2:0 в домакинството си на Нотингам. “Пчеличките” поведоха след автогол на Никола Миленкович след половин час игра, а бразилецът се разписа в 76-ата минута.

only treats in TW8 today 😁 https://t.co/awa43ZNlDU — Brentford FC (@BrentfordFC) October 31, 2026

След начало, в което липсваха положения, отлична изява на Данго Уатара доведе до откриване на резултата. Националът на Буркина Фасо преодоля Мурийо и центрира, а Миленкович отклони топката и тя прехвърли вратаря. Капитанът на домакините Матиас Йенсен можеше да удвои аванса малко преди почивката, но ударът му от пряк свободен удар срещна гредата.

Igor Thiago dominates as Brentford's biggest attacking contributor against Forest Igor Thiago — 1G (0.27 xG), 0A (0.00 xA) in Brentford 2-0 Nottingham Forest Premier League · Matchday 9 https://t.co/fndQ643gYr — Better Team FC (@BetterTeamFC) October 31, 2026

Гостите от Нотингам отправиха доста повече удари към вратата на съперника, но не се виждаше как ще преодолеят Келъхър. Най-добрата им възможност дойде в началото на втората част, когато резервата Райън Йейтс стреля с глава отблизо, но прати топката над вратата. Игор Тиаго реши мача с четвъртия си гол от началото на сезона. Малко след като се появи на терена, крилото Джейдън Антъни бе в основата на контраатака и намери Тиаго.

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Снимки: Imago