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Борнемут тресна Лийдс за трети пореден успех, Груев отново не игра

  • 31 окт 2026 | 19:20
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Борнемут победи Лийдс с 2:0 в мач от деветия кръг на Премиър лийг и продължи отличната си серия, записвайки шести пореден успех във всички турнири. Еванилсон (31’) откри резултата през първото полувреме след груба грешка на вратаря Джеймс Трафърд, а Амине Адли (90+5’) сложи точка на спора в добавеното време. Българският национал Илия Груев бе в групата на йоркшърци, но не се появи в игра.

Домакините поведоха в 31-вата минута, когато Трафърд допусна сериозна неточност при разиграването на топката и подаде директно към Джъстин Клуиверт. Нидерландецът се възползва от подаръка и намери Еванилсон, който на празна врата не сбърка. Преди това тимът на Даниел Фарке също имаше своите възможности, а след попадението опита да потърси отговор, но не успя да създаде достатъчно опасности пред противниковата врата.

След почивката срещата остана сравнително равностойна, като Лийдс опита да потърси изравняване с включването на Антон Щах, Шон Лонгстаф и Лукаш Нмеча. Гостите обаче продължиха да изпитват сериозни затруднения в атака. Раян имаше добра възможност да удвои аванса на “черешките”, но ударът му премина покрай вратата. В другия край Щах пропусна две възможности да върне интригата.

В крайна сметка домакините решиха всичко в добавеното време. Ели Крупи се възползва от грешка на Лонгстаф и подаде към Амине Адли, който с прецизен удар оформи крайното 2:0. Така Борнемут продължи победната си серия и затвърди добрата си форма, докато Лийдс остана с едва един успех в първенството от началото на сезона. Следващото предизвикателство пред тима на Даниел Фарке е домакинство на Тотнъм.

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Снимки: Gettyimages

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