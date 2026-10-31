Болоня с нов обрат

Болоня постигна втори пореден обрат. След като преди няколко дни обърна Милан от 1:2 до 4:2, днес тимът на Рафаеле Паладино победи Монца с 2:1, въпреки че допусна ранен гол. Густаво Варела откри резултата в шестата минута от дузпа. Томазо Побега изравни в 33-ата минута, а Федерико Бернардески се разписа от дузпа след час игра. Болоня записа трета победа в последните си четири мача и вече е в горната половина на класирането, докато днешният му съперник е на две точки над зоната на изпадащите.

Монца започна по-добре двубой и рано поведе. Грешка на Артур Теате доведе до дузпа, която Варела реализира. Португалецът се разписа в четвърти пореден мач и води при голмайсторите в Серия А с девет попадения. Домакините обаче доминираха през първото полувреме и създадоха някои положения. След блестящо изпълнение на Побега Болоня изравни. Халфът засече великолепно топката от въздуха.

𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐍𝐎𝐈 ❤️💙 Le reti di Pobega e Bernardeschi e il rigore parato da Skorupski ci regalano tre punti al Dall'Ara 😍🫂 #BolognaMonza #WeAreOne https://t.co/46PSt6hkJG — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) October 31, 2026

След почивката тимът на Паладино продължи да е по-добрият на терена. Теате се реваншира за грешката си и спечели дузпа, а Бернардески я реализира. Монца имаше шанс да стигне до точка, тъй като получи дузпа. Ударът на Патрик Кутроне от бялата точка обаче бе отразен от Скорупски.

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Снимки: Imago