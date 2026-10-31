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Банско изтърва победата срещу Костинброд

  • 31 окт 2026 | 16:56
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Банско изтърва победата срещу Костинброд

ФК Банско направи равенство 3:3 срещу Костинброд като гост с в мач от 15 кръг на първенството.

Козлите пропуснаха да запишат пореден успех, след като водеха с 3:1, но допуснаха изравняване за крайното 3:3. В началото на двубоя Теодор Чолев даде преднина на гостите след точно изпълнена дузпа.

Домакините от Костинброд обаче стигнаха до изравнителен гол в средата на полувремето чрез Лъчезар Георгиев.

Почти веднага след това Банско получи втора дузпа, която Теодор Чолев превърна в гол за 2:1, при който резултат приключи и първото полувреме.

Главният съдия обаче продължи с дузпите, като даде още една, този път за Костинброд, която тотално не съществуваше. От бялата точка Даниел Гогов прати топката в горната греда, а при добавката домакините я пратиха във вратата, но бе отсъден аут, тъй като според правилата след удар в гредата изпълнителят няма право да играе отново с топката.

В началото на второто полувреме Банско увеличи преднината си на 3:1 след гол на Радослав Рашев.

Костинброд обаче върна един гол след много хубав далечен удар на Гозе. В оставащото време Костинброд стигна и до равенството 3:3 след попадение на Крис Вълчинов.

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