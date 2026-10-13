Аматьорите на България надвиха Банско в контрола

Аматьорският национален отбор на България победи Банско с 3:0 в контрола, играна по-рано днес в курортния град, където тимът бе на лагер в последните няколко дни.

Селекционери на Аматьорите са Емил Велев-Кокала и Валери Свиленов, които залагат и на трима футболисти от Банско в тима – Ибрахим Шериф, Тео Чолев и Тодор Пасков.

Любопитното е, че два от головете бяха дело на Тео Чолев и Ибрахим Шериф, като Тодор Пасков асистира за единия от головете. Третото попадение за Аматьорския тим реализира Марио Евтимов.

„Доволни сме от контролата и представянето на футболистите. Това, което бяхме планирали за мача като последна проверка на родна земя, се получи„, каза Валери Свиленов след мача.

Във вторник Аматьорският национален отбор заминава за Грузия, където в периода 13-21 октомври ще играе квалификации за Европейско първенство и ще срещне отборите на Чехия, Грузия и Казахстан.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google