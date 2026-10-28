Банско удари Героя

В Банско, едноименния тим се наложи с 2:0 над Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от 14-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана интригуващ двубой, с нервни изблици на моменти. Малко бяха чистите положения за гол. Радослав Рашев осигури трите точки за домакините. Той откри резултата, след началния четвърт час. Възползва се и от грешка на противник в началото на второто полувреме, когато реализира второто попадение. Най-добрите възможности за гостите бяха в последните секунди преди почивката, когато на два пъти бяха близо да изравнят резултата.

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