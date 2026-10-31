Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Ивайло Иванов e шампион на Големия шлем в Абу Даби

  • 31 окт 2026 | 16:36
  • 1225
  • 0
Ивайло Иванов e шампион на Големия шлем в Абу Даби

Ивайло Иванов се пребори за титлата в категория до 90 килограма от Големия шлем в Абу Даби, ОАЕ.

Българинът постигна пет победи на татамито днес. На старта той се наложи над Олександър Низхник (САЩ), последва успех над хърватина Йосиф Булич с "ипон" за 1,54 мин, а след това и две победи със златна точка в продължението. На четвъртфиналите Иванов преодоля узбекистанеца Умар Бозоров и италианеца Кристиян Парлати в полуфиналите.

За титлата Иванов пребори Михаил Латишев (Молдова). Спортистът от Монтана направи обрат, след като губеше с оценки "ва-дзари" и "юко", но след това направи две "ва-дзари" техники, с което спечели двубоя. Решителното второ "ва-дзари" дойде минута преди края на двубоя. 32-годишният национал за втори път печели турнир от веригата Голям шлем. Предишният му триумф отново беше в Абу Даби преди през 2015 г.

Другият български джудист в днешния ден на татамито в Абу Даби Борис Георгиев (100 кг) започна с победа над представител на домакините - Джафар Костоев. В дуел на 1/8-финал Георгиев допусна поражение на Риотаро Масучи (Яп).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Какво е да се състезаваш без знаме и химн

Какво е да се състезаваш без знаме и химн

  • 31 окт 2026 | 11:53
  • 954
  • 0
Венци Стефанов за Слави Бинев: Отиде си добър човек

Венци Стефанов за Слави Бинев: Отиде си добър човек

  • 31 окт 2026 | 10:59
  • 2510
  • 13
Кимия Ализаде: Сърцето ми е разбито

Кимия Ализаде: Сърцето ми е разбито

  • 31 окт 2026 | 10:38
  • 2371
  • 0
Жени Калканджиева: Слави Бинев беше бохем, който не се оплакваше

Жени Калканджиева: Слави Бинев беше бохем, който не се оплакваше

  • 31 окт 2026 | 10:34
  • 2135
  • 9
Киро Скалата: Да се помолим за Слави Бинев

Киро Скалата: Да се помолим за Слави Бинев

  • 31 окт 2026 | 10:30
  • 1503
  • 3
Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

  • 31 окт 2026 | 09:37
  • 11431
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Левски, греда на Евертон Бала

Дунав 0:0 Левски, греда на Евертон Бала

  • 31 окт 2026 | 16:52
  • 31521
  • 76
Лудогорец разби десетима от Локо (Пд) на "Лаута"

Лудогорец разби десетима от Локо (Пд) на "Лаута"

  • 31 окт 2026 | 15:51
  • 27803
  • 58
Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

  • 31 окт 2026 | 17:07
  • 6148
  • 14
Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

  • 31 окт 2026 | 16:31
  • 17122
  • 33
България гласува за Мбапе за “Златната топка” и постави победителя Кейн далеч надолу

България гласува за Мбапе за “Златната топка” и постави победителя Кейн далеч надолу

  • 31 окт 2026 | 13:58
  • 8365
  • 42
Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

  • 31 окт 2026 | 13:45
  • 12898
  • 4