Ивайло Иванов e шампион на Големия шлем в Абу Даби

Ивайло Иванов се пребори за титлата в категория до 90 килограма от Големия шлем в Абу Даби, ОАЕ.

Българинът постигна пет победи на татамито днес. На старта той се наложи над Олександър Низхник (САЩ), последва успех над хърватина Йосиф Булич с "ипон" за 1,54 мин, а след това и две победи със златна точка в продължението. На четвъртфиналите Иванов преодоля узбекистанеца Умар Бозоров и италианеца Кристиян Парлати в полуфиналите.

За титлата Иванов пребори Михаил Латишев (Молдова). Спортистът от Монтана направи обрат, след като губеше с оценки "ва-дзари" и "юко", но след това направи две "ва-дзари" техники, с което спечели двубоя. Решителното второ "ва-дзари" дойде минута преди края на двубоя. 32-годишният национал за втори път печели турнир от веригата Голям шлем. Предишният му триумф отново беше в Абу Даби преди през 2015 г.

Другият български джудист в днешния ден на татамито в Абу Даби Борис Георгиев (100 кг) започна с победа над представител на домакините - Джафар Костоев. В дуел на 1/8-финал Георгиев допусна поражение на Риотаро Масучи (Яп).

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