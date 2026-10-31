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Батаев отпадна от Световното в Казахстан

  • 31 окт 2026 | 16:30
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Батаев отпадна от Световното в Казахстан

Българският борец Ахмед Батаев отпадна от световното първенство в свободния стил в Казахстан след като постигна една победа и претърпя загуба.Европейският вицешампион от 2022-а стартира с инфарктен успех над Мухаман Алиев (Украйна), който взе след обрат в последните секунди - 6:5 в категория до 92 кг на свободния стил. 

На четвъртфиналите Батаев отстъпи пред иранеца Амир Фирузпур, трикратен шампион на Азия и трети в света от миналия сезон, с  4:7.В следващия кръг иранецът направи здрава битка с настоящия номер 1 в света Трент Хидлайн (САЩ), но американецът спечели с 11:8 и участието на Батаев приключи на първенството.   

България завърши с 3 отличия - титла на Семен Новиков (87) и бронз на Кирил Милов (97) при класиците, бронз взе и Биляна Дудова (62). На крачка от подиума останаха Едмонд Назарян (63), Стоян Кубатов (77) в класическия стил и Шамил Мамедов (65) в свободния.

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