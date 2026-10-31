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Боксьорите на Левски станаха шампиони при учениците

  • 31 окт 2026 | 16:26
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Боксьорите на Левски станаха шампиони при учениците

Левски София стана шампион на България по бокс за 2026 година при учениците. Талантите на клуба от столицата спечелиха купата, след края на втория кръг от Държавното лично-отборно първенство, който се проведе в Кюстендил.

Шампионатът събра над 200 таланта от повече от 50 клуба от цялата страна. Младите ни таланти боксираха в 21 категории в рамките на последната седмица. След края на турнира победител в Кюстендил е Левски София с 2 златни и 2 сребърни медала, следвани от Лаута Армия с 1 титла, 3 втори места и 1 бронз. Топ 3 допълва Роял с едно златно отличие, две сребърни и 1 трето място.

В общото класиране след изминалите два кръга през годината над всички са учениците именно от Левски София, следвани от Лаута Арми и БК Русе. Срещите в Кюстеднил предизвикаха сериозен интерес и бяха наблюдавани лично от президента на БФ Бокс Красимир Инински.

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