Джоана Нуамеруе записа девета победа в професионалния бокс

Джоана Нуамеруе записа девета победа на професионалния боксов ринг. Тя надви по точки Джейка Грийн (САЩ) на галавечер в Атлантик Ситим. Това беше девети успех (4 с нокаут) от 9 мача за българката.

След финалния гонг тримата съдии бяха единодушни, а в техните карти пишеше: 78:74, 78:74, 79:73. Джоана контролираше по-голямата част от двубоя. Мачът завърши с лек инцидент след сблъсък на главите 10 секунди преди финалния гонг. В резултат на това Нуамеруе получи аркада, която беше зашита с няколко шева след двубоя.

„Чувствах се много комфортно като увереност. Бях спокойна на ринга – каза след срещата Нуамеруе за Спортната джунгла. – Стана едно объркване в началото. Заявили сме 8 рунда по 3 минути. Организацията бяха объркали и ни пуснаха 8х2 минути. Когато приключи двубоя разбрахме, че се бием в рундове по две минути. Явно не са разбрали. Моята съперничка е корава, но не можеше да ме спре. Има над 18 мача. Не успях да я сваля. Удрям, удрям, а тя не пада. Виждам грешките в баланса и липсата на удари в тялото. Това ми беше вторият голям мач. Аз съм виновна за аркадата в края на срещата, защото си наведох главата. Имам големи очаквания от себе си. Видях прогрес. Моят треньор Ибн и мениджърския екип са доволни, но аз не съм. Нямам право да играя осем рунда с момиче, което не е на моето ниво. Това е обида към моята работа, защото никой не тренира колкото мен. Трябва да ги нокаутирам.“

Нуамеруе разкри, че до края на годината ще направи още два мача, а през 2027-а ще търси мач за титла.

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