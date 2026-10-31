Росица Денчева отпадна на полуфиналите на двойки в Италия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 в Курмайо (Италия) с награден фонд 115 000 евро.

19-годишната Денчева и Енола Киеса (Италия) отстъпиха в оспорван мач пред вторите поставени Мадлен Брукс (Великобритания) и Лиза Заар (Швеция) с 1:6, 6:4, 7:10 след 71 минути игра.

С представянето си на турнира Росица Денчева заработи 49 точки за световната ранглиста на двойки, в която е най-високо класираната българка. През тази седмица тя заема рекордното в кариерата си 210-о място.

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