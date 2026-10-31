Луис Енрике стана треньорът с най-много победи в историята на ПСЖ

Луис Енрике записа името си в историята на Пари Сен Жермен, след като стана треньорът с най-много победи начело на френския гранд. Испанският специалист постигна своя 127-и успех при разгрома с 5:1 като гост на Льо Авър в среща от деветия кръг на Лига 1. По този начин Енрике изпревари Лоран Блан, който имаше 126 победи начело на парижани. Настоящият наставник на ПСЖ достигна до рекорда в своя 188-и официален мач, като има успеваемост от 67,6% след пристигането си в клуба през лятото на 2023 година.

„Имам късмета да водя клуб от такова ниво и да разполагам с невероятни футболисти“, заяви Енрике пред клубната телевизия след срещата. Испанецът не скри задоволството си от постижението и изрази надежда, че ще продължи да пише история в Париж.

„Започнахме мача със същата концентрация, както винаги, но имахме затруднения при контраатаките и те отбелязаха по този начин. Накрая обаче доминирахме“, коментира испанецът успеха над Льо Авър.

Енрике изрази задоволство и от футболистите, които получават по-малко възможности за изява.

„Играчите имат нужда да играят, за да се чувстват комфортно и да показват това ниво. Заслужават повече минути, но това е Пари Сен Жермен“, обясни специалистът пред Ligue 1+.

Наставникът на парижани не спести похвалите си и към Ашраф Хакими, който се отличи с хеттрик и две асистенции.

„Той е най-добрият десен бек в света, но не съм особено развълнуван от трите му гола. Харесва ми да го виждам постоянно на най-високо ниво“, заяви Енрике пред френските медии.

Испанецът обясни и необичайната роля на мароканеца в игровата система на ПСЖ.

„Когато владеем топката, той е нападател. Има качествата да прави това, което прави, но е длъжен да защитава, когато нямаме топката“, добави треньорът.

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