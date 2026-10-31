Женесио: Моята роля е да правя избори и да нося пълната отговорност за тях

Старши треньорът на Марсилия Бруно Женесио бе категоричен, че налагането на подрастващи футболисти в първия отбор не се дължи на външно лобиране. По време на пресконференцията преди домакинския сблъсък срещу Тулуза специалистът подчерта, че се ръководи единствено от реалните качества и готовността на състезателите.

Наставникът призна, че от началото на настоящата кампания усеща опити за влияние в полза на младите кадри, но остава непоколебим в преценката си, въпреки че кадровите обстоятелства понякога налагат тяхното използване.

„Наясно съм с опитите за лобиране около младите футболисти от старта на сезона, не съм наивен. Моментното състояние на състава ни принуждава да разчитаме на тях, но няма да позволя това да замъгли погледа ми“, коментира 60-годишният треньор.

Женесио заяви, че целта му е младите играчи да се развиват постепенно, като посочи Антоан Валеро като пример за футболист с нужния потенциал за пробив в състава. Той обаче изтъкна високите изисквания за участие в Лига 1.

„Знам отлично какво е необходимо, за да започнеш от първата минута в елита. Вземам решенията си единствено на базата на тези критерии и това, което виждам в тренировъчния процес. Моята роля е да правя избори и да нося пълната отговорност за тях, без да се влияя от странични фактори и настроения около клуба“, допълни специалистът.

Марсилци са съперник на Левски в турнира Лига Европа, като срещата между двата тима ще се проведе на 26 ноември във Франция с начален час 19:45.

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