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SENSHI 34 вади тежката артилерия на 5 декември

  • 30 окт 2026 | 18:17
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SENSHI 34 вади тежката артилерия на 5 декември

На 5 декември Дворецът на културата и спорта във Варна ще бъде домакин на SENSHI 34 — финалната за 2026 г. професионална бойна галавечер на международната верига. Кулминацията на вечерта ще бъде Grand Prix турнирът в тежка категория над 95 кг, в който осем бойци ще влязат в битка за шампионската титла.

Форматът не оставя място за колебание. Победата в първия двубой е само началото, а за да стигне до трофея, бъдещият шампион трябва да преодолее трима съперници в рамките на една вечер - от четвъртфиналите през полуфиналите до големия финал. Тежката категория 95+ кг е най-експлозивна, защото развръзката може да настъпи във всеки момент и всеки удар може да е решаващ.

Международната бойна карта на SENSHI 34 събира състезатели от 13 държави, които ще внесат различни бойни стилове и школи на ринга във Варна. Програмата на Grand Prix включва четири квалификационни двубоя, два полуфинала, среща за третото място и финална битка за титлата. Предвидени са още две резервни срещи, като победителите от тях имат възможност да се включат в основната схема.

Екшънът няма да се ограничи до най-тежката категория. Публиката ще види и три супер битки по правилата KWU Full Contact в категориите до 70 и 75 кг, в които публиката ще види и едни от големите български кикбокс звезди.

SENSHI 34 ще бъде петият Grand Prix турнир на международната организация за 2026 година и вторият в най-тежката над 95 кг.

На 5 декември в Двореца на културата и спорта във Варна пътят към титлата ще премине през три двубоя, а на върха ще остане само един — шампионът на SENSHI Grand Prix в категория над 95 кг.

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