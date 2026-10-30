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Поискаха ефективна присъда за бивш играч на Рома и Интер заради трафик на кокаин

  • 30 окт 2026 | 17:41
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Поискаха ефективна присъда за бивш играч на Рома и Интер заради трафик на кокаин

Прокуратурата в Брюксел е поискала две години затвор за бившия белгийски футболен национал Раджа Наинголан заради афера с трафик на кокаин, пише вестник "Екип". Футболистът, който игра в Интер Милано и Рома, е обвинен в пране на пари.   Наинголан бе арестуван в края на месец януари в рамките на разследване и е обвинен в прането на 105 500 евро в полза на криминална организация.

38-годишният белгиец е получил за няколко месеца повече от 100 хиляди евро от брата на белгийски престъпник.  Наинголан има 30 мача и 6 гола за Белгия и продължава да играе за втородивизионния Патро Айсден в родината си. Той първо е заявил, че е получил въпросната сума от приятел, а след това е променил показанията си и е твърдял, че е получил парите, защото сметките на приятеля му са били блокирани след развода му.  

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