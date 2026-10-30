Испания спечели и последната световна титла при юношите, която нямаше

Испанският футбол отново се изкачи на върха на планетата, този път поставяйки основите от най-ранна възраст. В Баку, по време на историческото дебютно издание на Световното първенство до 15 години, тимът на временния селекционер Давид Гордо завоюва титлата след 3:0 над Чехия във финала и се превърна в първия шампион в летописа на надпреварата.

С този успех поколението от набор 2011 не само завоюва първия трофей от новия турнир, но и донесе единственото липсващо отличие в богатата витрина на испанския юношески футбол.

👏 189 países, un solo CAMPEÓN. 🌟 ¡𝗟𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝘆 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 @FIFAcom 𝗘𝗦 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔! 😍 ¡Increíble, chicos! #NuestraBase | #SUB16 https://t.co/YOftaDaipM — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 30, 2026

Юношите на „Ла Рохита“ стигнаха до финала в Категория А с напълно безупречен актив: девет поредни победи от девет изиграни мача и впечатляващите 39 отбелязани гола. По пътя към решителния сблъсък те надиграха категорично Колумбия и разгромиха Гърция на полуфиналите.

В спора за златните медали ги чакаше другият непобеден отбор в турнира – Чехия. Централноевропейците също се похвалиха с пълен актив от успехи и множество попадения, след като на осминафиналите елиминираха Италия, а на четвъртфиналите надделяха над Бразилия след изпълнение на дузпи.

В празничната обстановка на „Баку Кристал Хол“ испанците бързо взеха инициативата, въпреки че вратарят Лео Рико трябваше да показва класа, за да неутрализира опасностите пред своята врата. Форматът осем срещу осем на малък терен превърна двубоя в динамична битка с постоянни атаки и към двете врати, където всяко невнимание се наказваше скъпо.

🏆🇪🇸 España, campeona del mundo sub-15. 🌏 189 selecciones participaban… y volvemos a ser los MEJORES. https://t.co/Q1V8pSk2PA — Offsider (@Offsider_ES) October 30, 2026

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