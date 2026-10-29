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Христо Телкийски за мача с ФК Ямбол

  • 29 окт 2026 | 07:05
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Христо Телкийски за мача с ФК Ямбол

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) приема едноименния тим на Ямбол. Срещата от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Отборът на Ямбол е опитен и обигран. Това е сериозно предимство. Срещу такива съперници е колкото трудно, толкова и полезно да младите ни футболисти. Имат възможност да придобият ценен опит от такива двубои. За да преодолеем Ямбол, е необходимо да покажем всичко на което сме способни. Особено важно е да демонстрираме характер. Евентуален положителен резултат, ще влее увереност у момчетата ни“, коментира пред Sportal.bg Христо Телкийски, треньор на Локо.

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