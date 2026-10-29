Николай Жечев: От нас зависи

Едноименният тим на Ямбол ще гостува утре на Локомотив II (Пловдив). Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои един от най-трудните ни мачове. Ще играем срещу отбор от млади момчета, селектирани, подготвени, с амбиции да се установят в мъжкия футбол. Повече ме вълнува какво ще направим ние. По-опитни сме. Знаем, че можем да се справим с всеки противник. Важно е как ще влезем в двубоя и да запазим концентрация през всичките 90 минути. Очаквам да се мобилизираме и да спечелим в Пловдив“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, треньор на ямболския тим.

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