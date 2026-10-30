Мамедов остана на крачка от медалите в Астана

Националът на България в категория до 65 килограма в свободната борба Шамил Мамедов се класира на пето място на световното първенство по борба в Астана. В двубой за бронза Мамедов допусна загуба с 5-4 точки от сребърния медалист от Игрите в Париж Рахман Амузадхалили (Иран) и така завърши турнира с три победи и две поражения.

Иранецът започна дуела за бронза със светкавична атака при първоначалния сигнал и изкара Мамедова извън тепиха. Двукратният световен шампион избута Мамедов извън очертанията на игралното поле още веднъж и поведе с 2-0 точки още в първата минута. 24-годишният ирански борец използваше отлично дясната си ръка за контрол под мишницата на българския национал и запази преднината си до края на първата част.

По същия начин Амузадхалили започна и втората част и си спечели още една точка. Мамедов атакува със захват в левия крак на Амузадхалили и отбеляза две точки за събаряне и още две за обръщане. В разгара на атаката българския национал иранецът също отбеляза две точки и така запази преднината си и спечели с 5-4 точки.

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