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Виктор Генев: Сезонът е преходен за нас, всяка точка е добре дошла

  • 30 окт 2026 | 16:16
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Капитанът на Рилски спортист Виктор Генев сподели мнението си след нулевото равенство с Вихрен (Сандански). Опитният защитник заяви, че отборът му е имал възможности да стигне до победата, но подчерта, че всяка точка е ценна за самоковци през настоящия сезон.

„Труден мач. Условията са малко по-специфични по това време на годината. Дадохме максимума, но накрая мисля, че и двата отбора не са доволни от точката. Мога да говоря за нашия отбор — имахме ситуации и при малко повече късмет можеше да вкараме“, започна Генев.

„За нас този сезон е преходен, защото Рилски спортист скоро не е играл професионален футбол. Всяка точка е добре дошла. Знам, че се работи много професионално. Към края на кариерата си отново съм в отбор, който има колектив. Дай Боже всичко да продължава по начина, по който върви сега — възходящо“, добави капитанът.

Вихрен сгреши и в Самоков
Вихрен сгреши и в Самоков

Защитникът коментира и конкуренцията в първенството.

„Групата е много изравнена, всеки може да победи всеки. Няма слаби отбори. В края на годината ще се тегли чертата и ще се види кой къде е. Хубаво е от време на време да се виждат и малко по-стари футболисти на терена“, завърши Генев.

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