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Бундеслигата обяви всички важни дати за следващия сезон

  • 30 окт 2026 | 15:26
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Бундеслигата обяви всички важни дати за следващия сезон

От Бундеслигата официално обявиха всички важни дати около провеждането на сезон 2027/28 в германския елит.

Стартът на следващата кампания в първенството ще бъде на 20 август 2027 г., а Втора Бундеслига ще започне три седмици по-рано - на 30 юли. Суперкупата на Германия между шампиона в Бундеслигата и носителя на Купата на Германия ще се проведе на 14 август. През същия уикенд (13 - 16 август) стартира турнирът за купата на страната, чийто финал е предвиден за 20 май 2028 г. на “Олимпиащадион” в Берлин. Зимната пауза в първенството ще бъде в периода 19 декември 2027 г. - 7 януари 2028 г. Последният 34-и кръг на шампионата пък ще бъде седмица по-рано: 13 май, а Втора Бундеслига ще приключи ден по-късно. Последвалите плейофи за оставане или промоция в първите две дивизии на страната пък са насрочени за 18/19 май и 22/23 май. Също така на 27 май на “Алианц Арена” в Мюнхен ще се изиграе финала на Шампионската лига за сезон 2027/28.

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