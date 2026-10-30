Тодев мина кантара за битката с Бийонг

Лазар Тодев и Симон Бийонг преминаха през официалното претегляне преди битката им на събитието OKTAGON 96. Двамата ММА бойци в тежка категория ще премерят сили в събота вечер (31.10) в Мюнхен.

Българинът бе с лично тегло 107.5 килограма на везната по-рано днес. Съперникът му бе с едва 200 грама по-лек.

Българинът, който тренира и живее в Щутгарт, е в серия от три поредни успеха, като и трите му последователни победи са срещу бивши бойци на UFC. 30-годишният спортист от Хасково има девет победи с нокаут и една със събмишън от общо 14 успеха.

Бийонг е бивш боец на Bellator и RIZIN. Италианецът дебютира в OKTAGON с успех над Евгени Орлов с нокаут в първия рунд през месец май. В кариерата си има 12 победи и 6 загуби.

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