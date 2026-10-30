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Шест победи и 29-о място за България U15 сред 189 отбора на Световното първенство

  • 30 окт 2026 | 14:12
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Шест победи и 29-о място за България U15 сред 189 отбора на Световното първенство

Националният отбор на България до 15 години приключи с убедителна победа участието си на Световното първенство и фестивал на ФИФА в Баку. В последния си двубой воденият от Петър Карачоров състав надделя с 4:0 над Кипър и завърши на 29-ото място сред 189 участващи национални отбора.

Георги Славчов отбеляза два гола за успеха, а Иван Дедев и Ник Георгиев добавиха по едно попадение. Така българските национали сложиха победен край на турнира с втори пореден мач без допуснат гол след вчерашното 2:0 над Естония.

България завършва надпреварата с положителна равносметка - шест победи в девет срещи и голова разлика 23:15, без да се включват изпълненията на дузпи. Три двубоя приключиха с успех за съперника, като срещу Еквадор националите отстъпиха едва след дузпи при равенство 1:1 в редовното време.

България (U15) отстъпи на Еквадор след дузпи, продължава срещу Уелс
България (U15) отстъпи на Еквадор след дузпи, продължава срещу Уелс

Момчетата на Петър Карачоров започнаха участието си с четири последователни победи. На 25 октомври преодоляха Шотландия с 3:2 и Лесото с 5:1, а ден по-късно спечелиха с по 3:2 срещу Габон и Латвия. Пълният актив от 12 точки и първото място в групата осигуриха на България участие в най-високото ниво А.

Първият двубой от следващата фаза противопостави националите на Еквадор на 28 октомври. Даниел Рангелов отбеляза за равенството 1:1, но при дузпите южноамериканският състав спечели с 3:2. По-късно същия ден България отстъпи с 0:4 на Уелс.

На 29 октомври националите загубиха с 2:3 от Кения, въпреки попаденията на Иван Дедев и Даниел Рангелов. Отговорът дойде още във втория мач за деня - Йоан Йорданов и Ник Георгиев донесоха победата с 2:0 над Естония и място в заключителния двубой срещу Кипър.

България (U15) се поправи за загубата от Кения, ще играят за 29-ото място в Баку
България (U15) се поправи за загубата от Кения, ще играят за 29-ото място в Баку

Днешното 4:0 затвърди добрия завършек на българското участие. Шестте победи, спечелената без загубена точка група и класирането сред първите 32 отбора са положителен резултат за родните футболисти. Деветте срещи с представители на Европа, Африка и Южна Америка дадоха на отбора ценен международен опит в първото издание на надпреварата.

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