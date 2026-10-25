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България U15 стартира с две победи на Световното първенство и фестивал на ФИФА

  • 25 окт 2026 | 16:23
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Националният отбор на България до 15 години започна с две победи участието си във FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 в Баку. Воденият от Петър Карачоров тим надделя над Шотландия с 3:2, а след това се наложи над Лесото с 5:1. Така "лъвчетата" завършиха първия си състезателен ден с шест точки и голова разлика 8:3 в група I.

Иван Дедев отбеляза четири попадения в двата двубоя, включително хеттрик срещу Лесото. Иван Бичовски се разписа два пъти срещу Шотландия, а Георги Славчов и Йоан Йорданов добавиха по един гол във втората среща.

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България откри участието си със силно начало срещу Шотландия. Още във втората минута Бичовски даде преднина на националите, а в шестата Дедев удвои аванса. Шотландците намалиха чрез Рори Филипс в 13-ата минута и почивката дойде при 2:1 за българския отбор. В 33-ата минута Бичовски отбеляза второто си попадение в срещата и възстанови преднината от два гола. Хенри Вераед намали на 2:3 в 37-ата, но България запази аванса си до последния съдийски сигнал и спечели първите си три точки в турнира.

Във втория двубой националите затвърдиха успешния старт с убедителна победа над Лесото - 5:1. Дедев завърши срещата с три попадения, а сред голмайсторите се наредиха още Славчов и Йорданов.

За мача с Лесото Петър Карачоров направи пет промени сред стартовите осем. На вратата започна Вилислав Цонев, а титулярни места получиха още Димитър Цуков, Теодор Матев, Даниел Рангелов и Йоан Йорданов. От започналите срещу Шотландия в стартовия състав останаха Галин Димитров, капитанът Борис Стефанов и Георги Славчов.

На 26 октомври България ще изиграе оставащите си два двубоя от първата фаза. Националите ще срещнат Габон от 10:45 ч., а след това ще се изправят срещу Латвия от 17:30 ч. Часовете са в българско време. Българският тим е съставен от футболисти, родени през 2011 г. Срещите в турнира се провеждат във формат осем срещу осем, в две полувремена по 20 минути.

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