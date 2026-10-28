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България (U15) отстъпи на Еквадор след дузпи, продължава срещу Уелс

  • 28 окт 2026 | 14:14
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България (U15) отстъпи на Еквадор след дузпи, продължава срещу Уелс

Националният отбор на България до 15 години отстъпи на Еквадор след изпълнение на дузпи в 1/16-финалите на Световното първенство и фестивал на ФИФА в Баку. Редовното време завърши при 1:1, а попадението за състава на Петър Карачоров отбеляза Даниел Рангелов.  

Българските футболисти изиграха силен двубой и бяха по-добрият отбор на терена. Националите създадоха редица положения пред противниковата врата, а при една от възможностите гредата спря топката. Въпреки показаното превъзходство нашият тим не успя да стигне до победен гол и изходът от срещата беше решен с дузпи, при които Еквадор се наложи.  

След четирите поредни победи в груповата фаза България приключи участието си в потока за титлата, но продължава надпреварата в ниво А с двубои за разпределение на местата от 17-о до 32-ро.  

Следващият съперник на националите е Уелс, който също отстъпи след дузпи в срещата си с Испания.

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