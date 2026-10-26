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България U15 спечели групата си с четири победи и се нареди сред най-добрите 32 в Баку

  • 26 окт 2026 | 18:58
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България U15 спечели групата си с четири победи и се нареди сред най-добрите 32 в Баку

Националният отбор на България до 15 години завърши с пълен актив първата фаза на Световното първенство и фестивал на ФИФА в Баку. Воденият от Петър Карачоров тим записа нови две победи - с по 3:2 над Габон и Латвия, и заслужи първото място в група I с 12 точки и голова разлика 14:7. Така българските футболисти продължават сред най-добрите 32 отбора от общо 189 участници в надпреварата.

В първия двубой за деня националите постигнаха обрат срещу Габон. Съперникът откри резултата в 20-ата минута чрез Джунел Ивас, но Иван Дедев отговори още в добавеното време на първата част и възстанови равенството преди почивката - 1:1.

България U15 стартира с две победи на Световното първенство и фестивал на ФИФА
България U15 стартира с две победи на Световното първенство и фестивал на ФИФА

След подновяването на играта България обърна развоя на срещата с две попадения в рамките на три минути. Теодор Матев се разписа в 23-ата, а в 26-ата Дедев реализира дузпа за 3:1. Ханс Сито намали в 28-ата минута, но българският отбор запази преднината си и прибави трети пореден успех към актива си.

В заключителната среща от групата националите надделяха и над Латвия с 3:2. За победата се разписаха Ник Георгиев, Йоан Йорданов и Иван Дедев. Успехът затвърди отличното представяне на тима, който спечели и четирите си двубоя, след като преди това преодоля Шотландия с 3:2 и Лесото с 5:1.

Постоянството в резултатите и показаният характер заслужено осигуриха на България място в най-високото състезателно ниво - А. За футболистите, родени през 2011 година, това е значим успех и възможност да премерят сили с водещите отбори в турнира.

Следващата фаза ще се проведе от 28 до 30 октомври. Съгласно формата на надпреварата всички участници продължават да играят, разпределени в шест нива според представянето си, а победителят в ниво А ще бъде определен за шампион.

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