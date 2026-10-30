Арестуваха ММА боеца Живко Стоименов

ММА боецът Живко Стоименов е бил арестуван в София след брутално физическо посегателство над приятелката си. Информацията за задържането му беше официално потвърдена пред Vesti.bg от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Случката се разиграва вчера вечерта в столичния квартал „Борово“. Докато двамата се разхождали в района, между тях избухнал скандал. Разправията бързо ескалирала, при което 29-годишният спортист нападнал момичето и започнал да я налага пред погледите на посетителите в близко заведение, съобщава за инцидента "24 Часа".

Пострадалата си извадила медицинско и е подала официална жалба в полицията.

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