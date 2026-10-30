Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов, Георги Иванов и Микяй Наим допуснаха поражения в елиминациите на Световното първенство по борба в свободен стил.

Рамазанов имаше най-тежката задача и започна на 86 кг срещу иранеца Камрат Гасемпур, който има две световни титли от 2021 г. и 2022 г. Той поведе с точка през първата част, но Гасемпур изравни през втората и записа четири точки след отбита атака на българския национал за 5:1. Рамазанов успя да върне само две точки до края и загуби схватката, а иранецът отстъпи в следващата срещу Малик Шаваев (Киргизстан).

Георги Иванов записа единствената българска победа срещу бразилеца Габриел Силва, но след това отстъпи на Мохсен Сияр на осминафиналите. Българинът имаше солидна преднина от пет точки, но бе туширан от германския национал, който в следващата схватка се изправя срещу американеца Уайът Хендриксън.

Микяй Наим загуби с 2:12 на старта срещу индиеца Нихит Нихил, който също допусна поражение на осминафиналите и така българският национал отпадна от турнира в Астана.

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