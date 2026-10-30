Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Джоана Нуамеруе влиза в девета професионална боксова среща

  • 30 окт 2026 | 10:31
  • 701
  • 0
Джоана Нуамеруе влиза в девета професионална боксова среща

Джоана Нуамеруе влиза в нейния девети професионален мач. Непобедената боксьорка излиза тази нощ срещу Джейка Грийн (САЩ). Тяхната осемрундова битка ще бъде в Хард Рок Хотел и Казино в Атлантик Сити (САЩ), съобщават от "Спортната джунгла".

„Ще взривя ринга, затова съм облечена като огненото момиче – сподели за Оги Георгиев малко след кантара Джоана Нуамеруе. – Съперничката прие да играем рундове по 3 минути. Ще слушам в ъгъла моя треньор Ибн Кейсън.“

До момента Нуамеруе има 8 победи (4 с нокаут) от 8 мача. За последно тя игра в Колумбия, където отказа съперничка, но този двубой все още не е регистриран в boxrec.

„Наблегнахме повече на бързината в подготовката. Моите спаринг партньорки по-принцип са по-тежки, но сега търсехме скорост, защото съперничката е такава – разказа Джоана Нуамеруе, която е базирана в Лас Вегас. – Тренирах с Дани Мартинес, Микаела Майер, хавайските сестри. Скапах се от тренировки. Майер ми е като сестра, а аз съм й основна спаринг партньорка.“

Грийн (9-8-1, 6 с КО) е на 28 години и е базирана в Ню Йорк.

„Опитна съперничка, уважавам я, защото прие да се бие с мен“, добави Нуамеруе.

Само ден преди двубоя българката преживя сериозно напрежение. Причината беше сериозно забавяне на претеглянето.

„ Кантарът беше от 12, но човекът от комисията дойде чак в 3. Всички бойци го чакахме и беше доста изнервено – разкри Нуамеруе. – Това не ме бутна, защото подобни неща се случват постоянно. Имам енергия. Намирам се в супер форма, благодарение на Стоян Петков, който ме поддържа вече две години и половина. Свалям лесно килограмите. Обичайното ми тегло е 63-64, а категорията, в която играя е между 59 и 61 кг.“

Атрактивната Джоана вече привлича сериозен интерес от медии. Бившият световен шампион Андре Берто направи интервю с нея преди двубоя.

„Той ни разпитваше, за да знае повече за нас. Говорехме какво е да бъдеш жена в мъжкия спорт – допълни Нуамеруе. – Обясних му, че най-важното е да излезем живи от ринга, защото много боксьори си отидоха.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Петима българи на турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

Петима българи на турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

  • 30 окт 2026 | 03:35
  • 816
  • 0
Треньорът на Биляна Дудова: Ако не решим проблемите, след Олимпиадата ще изоставаме с 20 години

Треньорът на Биляна Дудова: Ако не решим проблемите, след Олимпиадата ще изоставаме с 20 години

  • 29 окт 2026 | 19:21
  • 4738
  • 0
Биляна Дудова: Време е и за световна титла в олимпийска категория

Биляна Дудова: Време е и за световна титла в олимпийска категория

  • 29 окт 2026 | 19:08
  • 2450
  • 2
Петър Касабов: Вярвам много в Тодор Ангелов

Петър Касабов: Вярвам много в Тодор Ангелов

  • 29 окт 2026 | 18:27
  • 1505
  • 4
Канело Алварес срещу Кристиан Мбили: Бойна карта и начален час на сблъсъка за титлата

Канело Алварес срещу Кристиан Мбили: Бойна карта и начален час на сблъсъка за титлата

  • 29 окт 2026 | 17:47
  • 1183
  • 0
Бронзов медал за Биляна Дудова от Световното в Астана

Бронзов медал за Биляна Дудова от Световното в Астана

  • 29 окт 2026 | 16:56
  • 6157
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

  • 29 окт 2026 | 14:22
  • 62351
  • 278
Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

  • 30 окт 2026 | 07:28
  • 6070
  • 20
Обратното броене продължава! Роналдо изригна с хеттрик и вече е само на 15 гола от голямата цел

Обратното броене продължава! Роналдо изригна с хеттрик и вече е само на 15 гола от голямата цел

  • 29 окт 2026 | 21:57
  • 25002
  • 69
Станаха ясни името и формата на новия стадион на Милан и Интер

Станаха ясни името и формата на новия стадион на Милан и Интер

  • 29 окт 2026 | 21:47
  • 22775
  • 18
ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

  • 30 окт 2026 | 07:14
  • 3914
  • 14
Краев и Апоел спечелиха трофей в Израел в зрелище срещу градския съперник

Краев и Апоел спечелиха трофей в Израел в зрелище срещу градския съперник

  • 29 окт 2026 | 22:33
  • 10134
  • 0