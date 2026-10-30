Джоана Нуамеруе влиза в девета професионална боксова среща

Джоана Нуамеруе влиза в нейния девети професионален мач. Непобедената боксьорка излиза тази нощ срещу Джейка Грийн (САЩ). Тяхната осемрундова битка ще бъде в Хард Рок Хотел и Казино в Атлантик Сити (САЩ), съобщават от "Спортната джунгла".

„Ще взривя ринга, затова съм облечена като огненото момиче – сподели за Оги Георгиев малко след кантара Джоана Нуамеруе. – Съперничката прие да играем рундове по 3 минути. Ще слушам в ъгъла моя треньор Ибн Кейсън.“

До момента Нуамеруе има 8 победи (4 с нокаут) от 8 мача. За последно тя игра в Колумбия, където отказа съперничка, но този двубой все още не е регистриран в boxrec.

„Наблегнахме повече на бързината в подготовката. Моите спаринг партньорки по-принцип са по-тежки, но сега търсехме скорост, защото съперничката е такава – разказа Джоана Нуамеруе, която е базирана в Лас Вегас. – Тренирах с Дани Мартинес, Микаела Майер, хавайските сестри. Скапах се от тренировки. Майер ми е като сестра, а аз съм й основна спаринг партньорка.“

Грийн (9-8-1, 6 с КО) е на 28 години и е базирана в Ню Йорк.

„Опитна съперничка, уважавам я, защото прие да се бие с мен“, добави Нуамеруе.

Само ден преди двубоя българката преживя сериозно напрежение. Причината беше сериозно забавяне на претеглянето.

„ Кантарът беше от 12, но човекът от комисията дойде чак в 3. Всички бойци го чакахме и беше доста изнервено – разкри Нуамеруе. – Това не ме бутна, защото подобни неща се случват постоянно. Имам енергия. Намирам се в супер форма, благодарение на Стоян Петков, който ме поддържа вече две години и половина. Свалям лесно килограмите. Обичайното ми тегло е 63-64, а категорията, в която играя е между 59 и 61 кг.“

Атрактивната Джоана вече привлича сериозен интерес от медии. Бившият световен шампион Андре Берто направи интервю с нея преди двубоя.

„Той ни разпитваше, за да знае повече за нас. Говорехме какво е да бъдеш жена в мъжкия спорт – допълни Нуамеруе. – Обясних му, че най-важното е да излезем живи от ринга, защото много боксьори си отидоха.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google