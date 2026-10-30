"Две крачки напред, една назад" – Оскар Пиастри за излизането от кризата с болида на Макларън

Въпреки че Оскар Пиастри вече няма пряко отношение към битката за световната титла през този сезон, австралийският пилот е категоричен, че в оставащите стартове все още има за какво да се бори.

Сред основните му приоритети до края на кампанията са подобряването на резултатите на писти, които исторически са се оказвали трудни за него, както и задълбоченото разбиране на най-новия пакет с подобрения по болида MCL40. Целта е да се гарантира, че автомобилът за следващия сезон няма да бъде толкова нервен и труден за управление.

Saying hola to Mexico City 👋 #McLarenF1 | #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/ApU5fmAlvW — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) October 29, 2026

Макларън въвежда финалните си подобрения за годината поетапно. По време на състезателния уикенд за Гран При на САЩ тимът монтира нова геометрия на предното окачване и коригиран заден дифузьор, като се очакват и още компоненти. Макар тези промени да целят повишаване на потенциала на колата, отборът все още оценява ефекта им. Остава и фундаменталният проблем на MCL40 – изискването пилотите да карат всяка обиколка сякаш правят квалификация.

„Определено сега трябва да карам по доста по-различен начин в сравнение с преди“, сподели Пиастри пред медиите пред Гран При на Мексико Сити.



„Без съмнение това е огромно предизвикателство, но вярвам, че ще намерим решение. Трябва да го направим през следващите няколко месеца. Надявам се да не отнеме години, макар че има основни аспекти на тези автомобили, които просто няма как да се променят.



„Процесът е труден, но се виждат и положителни знаци. Остин определено беше малка крачка назад, но понякога трябва да направиш две крачки напред и една назад, за да намериш правилната посока и да експериментираш. Трите поредни състезания преди това бяха много добър напредък, но все още имаме какво да надграждаме.



„Очакваме още нови елементи. В момента и двамата с Ландо Норис се мъчим с болид, който е изключително чувствителен не само към неравностите на трасето. Стилът на пилотиране е много специфичен, а работният прозорец – прекалено тесен. Когато се появят външни фактори като неравности или силен вятър, задачата става още по-сложна. Колата вече е по-бърза, отколкото беше преди Остин, но съперниците ни също напредват със сериозно темпо, така че знаем колко работа ни предстои“, добави австралиецът.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages