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Фьодор Емеляненко разкритикува остро Дейна Уайт

  • 30 окт 2026 | 10:21
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Фьодор Емеляненко разкритикува остро Дейна Уайт

Въпреки че отдавна сложи край на състезателната си кариера, легендарният Фьодор Емеляненко продължава да бъде сред най-обсъжданите фигури в света на смесените бойни изкуства.

В скорошна поява пред медията „Ушатайка“ руската икона коментира актуални теми, сред които слуховете за евентуални преговори за двубой срещу бившия шампион на UFC в тежка категория Франсис Нгану, както и неотдавнашните изказвания на изпълнителния директор на организацията Дейна Уайт относно миналите опити на компанията да го привлече.

„Не, категорично не. Медиите естествено преувеличават и изопачават думите, за да привличат аудитория“, заяви Емеляненко по повод спекулациите за мач с Нгану. „Разговарях с младежи и някой ме попита каква е мечтата ми и срещу кого бих искал да изляза на ринга, без значение от правилата. Отвърнах, че ако говорим за истинска мечта за двубой с Франсис Нгану, вече не мога да се справя в ММА заради твърде многото контузии, но с удоволствие бих премерил сили с него в бокса. Това бяха просто размисли на глас. Никога не съм заявявал, че водим официални преговори.“

Последната изява на 50-годишния боец беше през 2023 година, когато се оттегли от спорта след загуба с нокаут в първия рунд срещу Райън Бейдър на събитието „Белатор 290“. Това сложи край на една от най-знаменитите кариери в историята на бойните спортове. Емеляненко си спечели легендарен статут най-вече с доминацията си в японската организация PRIDE, където постигна най-паметните си триумфи и надделя над колоси като Мирко Кро Коп, Антонио Родриго Ногейра, Марк Колман и Кевин Рандълман.

Между 2001 и 2010 година руският боец записа впечатляваща серия от 28 поредни срещи без поражение.

Неговите успехи и огромна репутация го превърнаха в дългосрочна трансферна цел за UFC, макар двете страни така и да не стигнаха до споразумение. Според Емеляненко вината за това се крие в неискрения подход на Дейна Уайт и ръководството на организацията. Той даде пример със ситуацията през 2009 година, когато стана свободен агент след победата над Брет Роджърс, но в крайна сметка поднови договора си със „Страйкфорс“.

„Честно казано, не разбирах мотивите зад действията му“, сподели Емеляненко. „Той дойде и ми каза: 'Искам да се биеш за мен'. Беше пределно категоричен, но само един двубой по-рано бях напълно свободен агент и тогава не направиха опит да ме подпишат. Това се повтаряше всеки път.“

„Когато нямам действащ договор, те не проявяват интерес. Щом се обвържа с организация, веднага започват да валят оферти. Само че при валиден контракт не можеш да подпишеш друг, защото това води до съдебни дела. Докато траят процесите, щях да имам забрана да се състезавам в Америка. Всичко това беше тема на разговори тогава. Попитахме ги дали ще покрият всички разноски, ако се стигне до съд. Естествено, нямах намерение да напускам. По молба на мениджъра ми Вадим Финкелщайн се срещнахме с него и юристите. Така и не проумях защо го направиха – струва ми се, че целта им беше просто да блокират кариерата ми. Да подпиша с тях, 'Страйкфорс' да ме даде под съд и да не мога да се бия за никого.“

Тези преживявания оставят ветерана със силно негативно мнение за бизнес подхода на Уайт.

„Има различни типове бизнесмени. Някои са почтени и коректни хора. С тях дори няма нужда от писмени договори – едно мъжко ръкостискане е напълно достатъчно и те удържат на думата си. А сега Дейна говори какви ли не глупости. Първо ме искаше, после се отказа, след това съжаляваше, а накрая обяснява колко се радва, че не ме е подписал. Този човек постоянно променя версията си и просто не държи на казаното. Неговият маниер на работа изобщо не ми допада. А дали е легенда – ако някой го възприема така, нека си вярва в това“, заключи Емеляненко.

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