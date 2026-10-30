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Петима българи на турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

  • 30 окт 2026 | 03:35
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Петима българи на турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

Петима българи ще участват на турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби (ОАЕ).

Първа на татамито излезе Габриела Димитрова в категория до 52 килограма, която загуби в първия кръг с "юко" от София Асвеста (Кипър), девета от Олимпийските игри в Париж 2024.

Утре надпреварата започват Йоана Манова (63 кг) и Марк Христов (73 кг), а в събота сили ще мерят Ивайло Иванов (90 кг) и Борис Георгиев (100 кг).

В турнира участие са заявили участие 375 състезатели от 59 държави.

Междувременно, България ще бъде представена от десет състезатели на Европейското първенство до 23 години в Неапол (Италия) на 30 и 31 октомври.

При мъжете ще стартират Боян Йотов (66 кг), Виктор Скерлев и Ален Христов (73 кг), Димитър Господинов и Христо Вълков (81 кг), Мариян Палев и Антон Димитров (90 кг), а в тежка категория над 100 кг - Никола Марков.

При жените ще участват Снежана Граматикова (57) и Надия Жаафар (70 кг), съобщават от БФ Джудо.

В надпреварата са заявени 284 състезатели от 36 държави.

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