Сестри Стоеви стигнаха четвъртфиналите в Германия

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 4 в схемата, победиха представителките на Украйна Полина Бухрова и Евгения Кантемир с 21:9, 21:15 за 29 минути на корта, след като доминираха изцяло.

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Следващите съпернички на сестрите ще бъдат осмите поставени Йънг Нга Тин и Йънг Пуи Лам (Хонконг).

На единично Калояна Налбантова отпадна във втория кръг след поражение от датчанката Амали Шулц със 17:21, 16:21 за 38 минути.

СНИМКА: Българска Федерация Бадминтон/Bulgarian Badminton Federation// FACEBOOK

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