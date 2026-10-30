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Пет български победи на бадминтон турнир в Будапеща

  • 30 окт 2026 | 03:46
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Пет български победи на бадминтон турнир в Будапеща

Българските състезатели постигнаха победи на международния турнир по бадминтон "International Series" в унгарската столица Будапеща.

На двойки мъже Димитър Янакиев и Илиян Стойнов преодоляха квалификациите след победа над Мирач Кантар и Ахмет Бера Куш (Турция) с 21:7, 21:17, след което в първия кръг елиминираха сръбската двойка Андрия Додер и Сергей Лукич с 21:15, 19:21, 21:12. За място на четвъртфиналите българите ще играят утре срещу Матео Мазети и Давид Салут (Италия).

На единично Димитър Янакиев надделя над Сандживи Падманабхан Васудеван (Германия) с 21:13, 13:21, 21:14. Следващият му съперник ще бъде Итън Роуз (Англия).

Илиян Стойнов продължава към осминафиналите на единично мъже след победа над поставения под номер 1 в схемата Джовани Тоти с 15:21, 21:14 след отказване на италианеца. Утре националът излиза срещу Микел Лангемарк (Дания).

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Поставената под номер 6 Гергана Павлова постигна успех на единично срещу европейската шампионка за девойки Рая Алмалала (Украйна) с 21:18, 22:24, 21:10. Утре на българката й предстои двубой срещу Нели Нейман (Израел).

Рая Пашова и Гергана Павлова спечелиха на двойки жени над унгарките Ката Кустан и Ноеми Кустан с 18:21, 21:11, 21:18.

Христомира Поповска загуби от Влада Гинга (Молдова) с 21:15, 19:21, 11:21 за 49 минути.

СНИМКА: Българска Федерация Бадминтон/Bulgarian Badminton Federation// FACEBOK

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