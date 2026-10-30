Севиля и Билбао продължиха напред за Купата

Севиля и Атлетик Билбао продължават напред за Купата на краля след убедителни победи в гостуванията си.

Андалусийците надвиха Орталеса с 3:0. Роби Уре даде аванс на Севиля в 24-ата минута, а Пеке удвои от дузпа 16 минути след това.



Крайният резултат оформи Рубен Варгас в 56-ата минута, след което елитният тим намали оборотите.

Атлетик Билбао допусна гол, но разби шестодивизионния Прат с 6:1.

Мароан Санади даде началото на головата фиеста в 29-ата минута, а две минути по-късно Роберт Наваро удвои.

Домакините върнаха едно попадение чрез Густаво Райнке в 33-ата минута, но баските бързо възстановиха преднината си от две попадения. Това се случи в 36-ата минута.

Атлетик реализира още три гола през втората част, всички паднали след 80-ата минута. Голмайстори бяха Чус Вискай, Кристиан Имга и Селтон Санчес.

Напред в турнира продължават още Депортиво Ла Коруня и Расинг Сантандер.

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