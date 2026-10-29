Анчелоти обяви повиквателните за азиатските контроли на Бразилия, Фламенго и Палмейрас са без представители

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти обяви списъка с 26 играчи, на които ще разчита за контролите с Япония (14 ноември) и Сингапур (17 ноември), в които тимът ще гостува.

Любопитното е, че са извикани шестима играчи от бразилското първенство, но нито един от тях не е от грандовете Фламенго и Палмейрас. Причината е решение на местната футболна федерация, тъй като именно тези два отбора се борят за титлата в първенството, от което ще остават само четири кръга след паузата. Ето защо този път не са извикани Самуел Лино и Педро от Фламенго, като в сравнение с последните повиквателни отсъстват още Уго Соуза (Коринтианс), Отавио Коща (Крузейро), Матеузиньо (Коринтианс), Мауро Жуниор (ПСВ Айндховен), Дъглас Луис (Ювентус), Брено Бидон (Коринтианс) и контузените Маркиньос (Пари Сен Жермен) и Жоао Педро (Челси). За сметка на това в състава се завръщат Бенто Крепски (Ал-Насър), Лукаш Пери (Торино), Карлос Аугусто (Интер), Вандерсон (Монако), Джонатан Жезус (Крузейро), Андре Луис (Коринтианс), Жоао Гомеш (Астън Вила), Марлон Гомеш (Шахтьор Донецк), Алисон Сантана (Шахтьор Донецк), както и Алан (Манчестър Сити).

Estes são os convocados para fechar 2026! 🇧🇷 Japão e Singapura, aí vamos nós ✈️ #BateNoPeito https://t.co/jOPiBkEB56 — brasil (@CBF_Futebol) October 29, 2026

Състав на Бразилия за контролите с Япония и Сингапур:

Вратари:

Бенто Крепски - Ал-Насър

Лукаш Пери - Торино

Педро Мориско - Коритиба

Защитници:

Артур Диаш - Атлетико ПР

Карлос Аугусто - Интер

Дъглас Сантош - Зенит

Габриел Магаляеш - Арсенал

Жаир Куня - Нотингам Форест

Джонатан Жезус - Крузейро

Вандерсон - Монако

Витор Рейш - Манчестър Сити

Уесли - Рома

Халфове:

Андре Луис - Коринтианс

Андрей Сантос - Челси

Бруно Гимараеш - Арсенал

Данило Сантос - Ботафого

Габриел Бонтемпо - Сантос

Жоао Гомеш - Астън Вила

Марлон Гомеш - Шахтьор (Донецк)

Нападатели:

Алисон Сантана - Шахтьор (Донецк)

Алан - Манчестър Сити

Ендрик - Реал Мадрид

Естевао - Челси

Рафиня - Барселона

Раян - Борнемут

Винисиус Жуниор - Реал Мадрид

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Снимки: Gettyimages