Анчелоти обяви повиквателните за азиатските контроли на Бразилия, Фламенго и Палмейрас са без представители

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти обяви списъка с 26 играчи, на които ще разчита за контролите с Япония (14 ноември) и Сингапур (17 ноември), в които тимът ще гостува.
Любопитното е, че са извикани шестима играчи от бразилското първенство, но нито един от тях не е от грандовете Фламенго и Палмейрас. Причината е решение на местната футболна федерация, тъй като именно тези два отбора се борят за титлата в първенството, от което ще остават само четири кръга след паузата. Ето защо този път не са извикани Самуел Лино и Педро от Фламенго, като в сравнение с последните повиквателни отсъстват още Уго Соуза (Коринтианс), Отавио Коща (Крузейро), Матеузиньо (Коринтианс), Мауро Жуниор (ПСВ Айндховен), Дъглас Луис (Ювентус), Брено Бидон (Коринтианс) и контузените Маркиньос (Пари Сен Жермен) и Жоао Педро (Челси). За сметка на това в състава се завръщат Бенто Крепски (Ал-Насър), Лукаш Пери (Торино), Карлос Аугусто (Интер), Вандерсон (Монако), Джонатан Жезус (Крузейро), Андре Луис (Коринтианс), Жоао Гомеш (Астън Вила), Марлон Гомеш (Шахтьор Донецк), Алисон Сантана (Шахтьор Донецк), както и Алан (Манчестър Сити).
Състав на Бразилия за контролите с Япония и Сингапур:
Вратари:
Защитници:
Халфове:
Марлон Гомеш - Шахтьор (Донецк)
Нападатели:
Алисон Сантана - Шахтьор (Донецк)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages