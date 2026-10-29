Елитните Осасуна и Хетафе прогресираха в турнира за Купата на краля, като двата тима се справиха по различен начин при постигането на задачите си.
Осасуна нямаше никакви проблеми и разгроми тима на Атлетико Калатаюд с 6:0 като гост. С хеттрик за успеха блесна Раул Де Аро (13', 39', 59'), а другите попадения отбелязаха Джонатан Дубасин (52') от дузпа и Асиер Бонел (82')
Хетафе обаче нямаше никак лесна вечер и се поизмъчи, за да отстрани шестодивизионния Лебрияна, стигайки до победа с 3:2. Елитният тим, който играе е и в турнира на УЕФА Лига на конференциите, трябваше да прави обрат, след като инкасира две попадения в отркиващата половина на първото полувреме. В 10-ата минута Пепе Гомес откри, а неговият съотборник Ромеро покачи. Малко преди почивката обаче гостите се вдигнаха и изравниха чрез в Абделкадир Абкар в 45-ата минута и Борха Майорал в добавеното време. След почивката дойде и последният акорд от мъчния обрат в 68-ата минута, когато се разписа Орел Мангала.
Осасуна нямаше проблеми, а Хетафе се поизпоти, но все пак прподължи
Елитните Осасуна и Хетафе прогресираха в турнира за Купата на краля, като двата тима се справиха по различен начин при постигането на задачите си.