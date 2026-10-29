Обрат изпрати Лидия Енчева на 1/4-финал в Истанбул

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Истанбул (Турция) с награден фонд 40 хиляди долара.

20-годишната българка, която е поставена под номер 8 в основната схема, осъществи обрат срещу 37-годишната представителка на домакините Чагла Буюкакчай с 3:6, 6:2, 6:4 в мач, продължил близо три часа.

Енчева поведе с 3:2 в първия сет, но загуби следващите четири гейма и изостана в общия резултат. Българката се справи далеч по-убедително във втората част, след като започна със серия от четири гейма. Така двубоят стигна до решаващ сет, в който българката поведе с 2:0, допусна обрат до 2:4, но впоследствие отново направи серия от четири гейма подред и не позволи на туркинята да се върне в двубоя.

Следващата съперничка на българката ще бъде квалификантката Анна Кубарева (Русия).

Другата българка, достигнала до втория кръг в турнира, "щастливата губеща" от пресявките Беатрис Кръстева допусна загуба срещу шестата поставена Настася Шунк (Германия) с 1:6, 1:6 за 55 минути.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google