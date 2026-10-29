Александър Василев отпадна във втория кръг в Ираклион

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 000 евро.

19-годишният българин, поставен под №4 в основната схема, отстъпи с 3:6, 4:6 пред Михел Хоп (Германия) след час и 32 минути игра.

Василев изостана с 0:3 в началото на мача, но успя да изравни за 3:3. Германецът обаче спечели следващите три гейма и затвори първия сет с 6:3.

Във втората част българинът отново допусна пасив от 1:3, но изравни за 3:3. Хоп реализира още един пробив в седмия гейм, който се оказа решаващ за изхода на срещата.

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