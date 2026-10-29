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Сензация в Токио: Тийнейджърка детронира Наоми Осака

  • 29 окт 2026 | 14:37
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Сензация в Токио: Тийнейджърка детронира Наоми Осака

Словашката тийнейджърка Миа Поханкова записа най-значимия успех в досегашната си кариера, след като надигра бившата шампионка Наоми Осака с 6:3, 7:5 и си осигури място на четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 500 в Токио.

Миналогодишната шампионка при девойките от „Уимбълдън“ показа характер, преодолявайки ранен пасив от 0:2 гейма, за да затвори първия сет при резултат 6:3. Намиращата се на рекордното за нея 144-то място в световната ранглиста словачка запази пълно хладнокръвие и в оспорвания втори сет. Тя спаси точки за пробив в две от подаванията си, преди да нанесе решителен удар при сервис на Осака в дванадесетия гейм и да спечели след час и 35 минути игра.

Успехът изпрати 18-годишната Поханкова в топ 8 още при първото ѝ появяване в основна схема на надпревара от категория WТА 500. Това постижение изравнява най-добрия ѝ резултат във WТА Тур, като отбелязва четвъртия ѝ четвъртфинал на това ниво. В стремежа си да достигне дебютен полуфинал тя ще се изправи срещу американката Алиша Паркс.

„Винаги вярвам в себе си и това беше наистина страхотен мач срещу нея, заяви участващата с уайлд кард словачка след победата. - Тя е изключителна състезателка и се гордея с постигнатото. Изключително щастлива съм и се надявам това да е само началото на кариерата ми.“

„Тя игра много силно, но аз спечелих първия сет. Във втората част си повтарях, че тя ще трябва да промени нещо, докато аз просто се стараех да бъда концентрирана върху всяка отделна точка. Геймовете вървяха без пробив и беше изключително трудно срещу нея. При последната точка обаче си казах, че имам шанс, и когато нейният форхенд излезе в аут, чувството беше невероятно“, допълни победителката.

Силното представяне на Поханкова затвърждава репутацията ѝ на един от най-големите таланти в женския тенис. Преди година по това време тя бе под номер 659 в света, но в началото на този сезон завоюва титла от турнир ITF W75 и стигна до финал на надпревара ITF W100 през април. През септември словашката надежда записа два последователни полуфинала на ниво WТА 125, преди да пристигне в Токио след две победи на турнира от ранга WТА 1000 в Ухан.

За Осака, която е трикратна финалистка в японската столица и се състезава в надпреварата за първи път от 2022 година, поражението бележи трети пореден турнир, в който тя не успява да стигне до четвъртфиналната фаза.

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