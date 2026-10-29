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Петър Касабов: Вярвам много в Тодор Ангелов

  • 29 окт 2026 | 18:27
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Петър Касабов: Вярвам много в Тодор Ангелов

Българският специалист Петър Касабов, който в момента е старши треньор на националния отбор на Полша жени, коментира представянето на състезателката Виктория Холуй. Тя завоюва сребро в категория до 72 г. на световния шампионат в Астана.

"Тя се представи не само изключително достойно, защото миналата година тя беше почивка, предизвикана от травма, трудно възстановяване. Мисля, че направи перфектна година, втора на европейското за жените, сега тук второ място и на световното. Изключително съм доволен от нея, защото е трудолюбива. Както се казва, тепърва трупа самочувствие, което ще й помогне за следващата година", заяви Касабов пред БНТ.

"Аз вярвам, че тя ще успее и очакваме в олимпийската категория 68 да се справи още по-добре", добави той.

Касабов каза, че се чувства много добре в Полша.

"Те свикнаха с мен, аз свикнах с тях. С езика се справям. Бариерата, която имаше, вече я няма. Разбираме се с момичетата. Надявам се да продължават да се трудят по същия начин и да слушат. Мисля, че ще успеят", сподели наставникът.

Петър Касабов коментира и новото ръводството на БФ борба:

"Вярвам много в Тодор Ангелов, когато ми е било най-трудно, той е бил покрай мен. Когато сме печелили, той пак е бил покрай мен. Бих искал да му пожелая по-бързо да минат всичките тези неприятности, които предполагам, че ще се случат покрай неговото назначаване и така нататък. И се надявам, че той като здравостъпил човек, пример за мен в живота, ще обедини всички и отново България ще бъде на върха.

Запитан има ли място в сърцето на Петър Касабов отново за България, той отговори:

"Винаги!"

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