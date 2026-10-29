Франция иска домакинство на финалите на Лигата на нациите

Франция ще кандидатства за домакинство на Финалната четворка на Лигата на нациите. Това разкри президентът на Френската футболна федерация Филип Диало. За да кандидатстват за Финалите, първо отборът на Зинедин Зидан трябва да се класира за полуфиналите в турнира. “Петлите” са се насочили натам, след като записаха три победи и едно равенство в първите си мачове. Срещите от Финалната четворка ще се играят между 9 и 13 юни следващата година.

Диало говори и за евентуална кандидатура за домакинството на Световното първенство през 2038 г., но това може да се случи съвместно с Германия, а дори и с трета страна: “Имаме отлични взаимоотношения с Германската футболна федерация. Имаме някои идеи, но това са много сложни проекти, които имат нужда от подкрепа от държавните организации, тоест от правителството”. Той добави, че тази кандидатура ще зависи и от резултатите на президентските избори във Франция през 2027 г.

🚨 LA FRANCE 🇫🇷 EST CANDIDATE POUR ORGANISER LE FINAL FOUR DE LA LIGUE DES NATIONS EN JUIN 2027 ! 🏆 🏟️ Deux villes sont envisagées : LYON et SAINT-ÉTIENNE ! La candidature française reste conditionnée à la qualification de l’équipe de France pour le Final Four. 🗞️ Ouest-France — Actu Foot (@ActuFoot_) October 29, 2026

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Снимки: Imago