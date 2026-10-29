Английски национал пледира невинен по дели за нападение

Английският футболен национал Айвън Тони пледира невинен по делото за нападение срещу мъж в нощно заведение в Лондон в инцидент през миналата година, съобщава Асошиейтед прес. 30-годишният нападател, който игра за националния тим на Англия на Световното първенство през лятото, а на клубно ниво е футболист на Ал-Ахли в Саудитска Арабия, ще се изправи пред съда едва на 12 юни 2028-а във връзка с обвинението.

Предварителна дата за съдебния процес е насрочена от съдия Кристофър Хехир, който се извини на Тони за забавянето. "Датата е много далеч и се извинявам за това. Както вероятно знаете, съдилищата работят под огромно напрежение. Имаме сериозно натрупване на дела по различни причини", заяви Хехир. Айвън Тони, който започна кариерата си с Нортхамптън, а впоследствие игра за Нюкасъл, Питърбро и Брентфорд, е бил освободен под гаранция без никакви условия, допълва АП.

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Снимки: Gettyimages