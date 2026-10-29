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Джейк Пол обяви дата и локация за завръщането си на боксовия ринг

  • 29 окт 2026 | 15:50
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Джейк Пол обяви дата и локация за завръщането си на боксовия ринг

Джейк Пол вече има насрочени дата и място за следващата си изява между въжетата. Популярният инфлуенсър, превърнал се в професионален боксьор, ще оглави бойна галавечер на компанията MVP в Дубай, Обединени арабски емирства, на 24 декември.

Завръщането на американеца идва приблизително година след тежкия му сблъсък срещу нокаутьора в тежка категория Антъни Джошуа, при който Пол получи фрактура на челюстта и се наложи да се подложи на няколко операции.

„Години наред опровергавах критиците, поемах рискове и се изправях срещу опоненти, с които никой не очакваше да се бия“, заяви Пол в официално изявление. „Нищо от случилото се не е променило вярата в самия мен или в целите, към които се стремя. По-гладен съм от всякога и на 24 декември се завръщам на ринга в Дубай, за да започна следващата глава от моето пътешествие.“

„Дубай е място, което мисли мащабно, руши бариери и не признава граници“, допълни той. „Това е точната локация, където искам да осъществя своето завръщане. Имаме доста имена в списъка, така че ще видим кой ще подпише контракта. Весела Коледа, Дубай. Дядо Пол идва в града и някой ще бъде нокаутиран.“

Съоснователят и главен изпълнителен директор на МВП Накиса Бидариан коментира: „Финализираме избора на съперник, който да бъде достоен за завръщането на Джейк, и очакваме да споделим още подробности през идните седмици.“

Балансът на Джейк Пол на професионалния боксов ринг е 12 победи и 2 поражения, след като Джошуа прекъсна победната му серия от шест мача.

По време на тази поредица Пол записа успехи над ветерани в бокса като Майк Тайсън и Хулио Сесар Чавес-младши, както и над звездите от смесените бойни изкуства Нейт Диас и Майк Пери.

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