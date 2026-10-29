Седем години затвор за заплахи към Анхел Ди Мария в Аржентина

Аржентински съд призна за виновен Серхио Ди Вани и му наложи присъда от седем години и половина затвор заради заплахи към футболиста Анхел Ди Мария от 2024 година. 45-годишният Ди Вани, фен на Нюелс Олд Бойс, е сплашвал семейството на бившия аржентински национал с цел да предотврати завръщането му в родината и преминаването му в редиците на Росарио Сентрал.

През 2024 година, докато Ди Мария играеше за Бенфика, се обсъждаше завръщането му в Росарио Сентрал – трансфер, който в крайна сметка се осъществи през 2025 година. Съперничеството между Росарио Сентрал и Нюелс Олд Бойс, който е родният клуб на Лионел Меси, е изключително ожесточено в град Росарио.

Сред отправените заплахи бяха изстрели край затворения жилищен комплекс, в който Ди Мария притежава имот, както и подхвърлена свинска глава с прострелна рана пред агенцията за недвижими имоти, управлявана от сестра му. В кампанията за сплашване бяха включени и заплашителни съобщения, адресирани до дъщерята на футболиста.

Съдът осъди също 25-годишната Белен Гутиерес на три години и половина лишаване от свобода, след като през юни тя призна вината си по споразумение с прокуратурата. Трети заподозрян остава в ареста до провеждането на съдебния процес.

От държавното обвинение уточниха, че всички заплахи са били извършени срещу заплащане от четири милиона песо, или около 2300 евро.

Според разследващите мотивите зад действията са били свързани с вътрешна борба за надмощие сред ултрасите на Нюелс Олд Бойс. Наред със заплахите, Ди Вани бе признат за виновен и по други обвинения за престъпления, произтичащи от дейността му във фенската фракция.

След получените заплахи Ди Мария първоначално отмени плановете си за завръщане в Аржентина от съображения за сигурността на своето семейство, но по-късно преразгледа позицията си. В момента, на 38-годишна възраст, той кара втория си сезон за Росарио Сентрал, като в края на 2025 година помогна на тима да спечели шампионската титла на Аржентина.

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