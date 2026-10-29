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Мамедов ще се бори за бронз

  • 29 окт 2026 | 14:28
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Мамедов ще се бори за бронз

Шамил Мамедов ще се бори за бронзово отличие в категория до 65 кг свободен стил на Световното първенство в Астана, след като отстъпи на европейския шампион от 2023 г. Вазген Теванян в полуфиналите.  Съперникът на българския национал ще бъде определен след утрешните репешажи.

Мамедов победи Нико Мегерле (Германия), Агустин Дестрибатс (Аржентина) и Таирбек Улу (Киргизстан) по пътя към полуфиналите, където битката бе изцяло защитна. Българският национал бе наказан два пъти за пасивност, а арменецът – веднъж, което донесе победата за двукратния олимпиец Теванян.

Мамедов загуби срещу Теванян и на Европейското първенство през тази година с идентичен резултат, постигнат отново с две точки за пасивност в полза на арменеца.

Ахмед Магамаев отпадна в категория до 97 кг свободен стил, след като отстъпи с 4:5 срещу Гиви Мачарашвили (Грузия) в оспорвана схватка от осминафиналите. Още в следващия си двубой грузинецът загуби срещу Збигнев Барановски (Полша) и така българският национал бе елиминиран.

Днес след 15:00 часа българско време Биляна Дудова ще се бори за бронзово отличие на 62 кг при дамите. В петък своите схватки започват Микяй Наим (61 кг), олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86 кг) и Георги Иванов (125 кг).

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